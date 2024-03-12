Подмосковье 12 марта 2024, 14:40 Минкультуры Подмосковья: выставку культурного наследия китайской провинции Шэньси открыли в Москве Министерство культуры и туризма Московской области

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Выставка предметов нематериального культурного наследия китайской провинции Шэньси открылась в московском Китайском культурном центре. На ней представят народные лубочные картины, детские игрушки и многое другое, рассказали в Минкультуры Подмосковья.

Выставку «Национальная культура времен династии Цинь» открыли при участии китайской делегации. Среди них — советник-посланник посольства КНР в России Фэн Литао и руководитель Департамента культуры и туризма провинции Шэнси Гао Ян. Мероприятие посетили замглав Минкультуры Подмосковья Олег Дядьков, а также начальник управления международного взаимодействия комитета по туризму города Москвы Булат Нурмуханов.

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В экспозиции представят лубочные картины, китайские народне детские игрушки и другие предметы.

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