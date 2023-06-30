30 июня 2023, 16:41
Минкультуры Подмосковья рассказало о семинарах для общественных деятелей с освобожденных территорий
До 4 июля движение «Русская мечта» и Изборгский клуб проведут серию вебинаров для деятелей культуры и лидеров общественного мнения с освобожденных территорий. Мероприятия поддержало министерство культуры и туризма Московской области.
Семинары ведут специалисты-практики по направлениям общественных проектов, спорта, культуры и журналистики. Они расскажут об общественных институтах и институтах культуры.
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Уже 30 июня координатор движения из Саратовской области прочитает лекцию «Путь к успеху». Далее 3 июля коорлинатор из Воронежской области Николай Сапелкин расскажет про фестивале и конкурсы в различных направлениях, а 4 июля слен Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш расскажет об особенностях восприятия информации в современном мире.
Ранее во время ежегодного обращения к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что педагоги школ искусств получат доплаты.
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