Подмосковье 16 января 2024, 17:10 Минкультуры Подмосковья рассказало о бесплатных мастер-классах в сфере кино на выставке «Россия» Unsplash

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Киностудия имени Горького организовала лаборатории-интенсивы для школьников на выставке-форуме «Россия». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Креативные пространства будут принимать посетителей до апреля. Для школьников проведут серию бесплатных интенсивов «Научно-популярное кино: от идеи до готового фильма». Ребята будут работать над созданием учебного фильма в Атомариуме — интерактивной зоне павильона № 19 «АТОМ» на ВДНХ.

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«Сегодня очень важно найти форму, которая может увлечь подростков чем-то действительно интересным и важным. И эта программа как раз идеально подходит и призвана достичь такой цели», — отметила заместитель министра культуры России Надежда Преподобная.

Под руководством мастеров Кинокампуса Горького участники выберут экспонат, определят идею и сценарий фильма, распределятся по ролям и приступят к съемкам.

Лаборатории-интенсивы будут проходить по выходным. Первое из семи занятий состоится уже 20 января. Записаться можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стенде Подмосковья на выставке-форуме «Россия». Он также пригласил россиян найти время и посетить мероприятие.

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