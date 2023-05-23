Подмосковье 23 мая 2023, 19:01 Минкультуры Подмосковья представил проект цифрового творчества на ВДНХ Министерство культуры и туризма Московской области

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Представители министерства культуры и туризма Московской области представили проект «Библиотека как площадка молодежного цифрового творчества» в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ, сообщила пресс-служба ведомства. В презентации участвовали более 150 человек и сотрудники 10 библиотек Подмосковья.

Учреждения разработали индивидуальную образовательную программу для подростков по востребованным профессиям, связанным с IT-технологиями: , графика и дизайн, программирование, робототехника, видеопроизводство, звукорежиссура и многое другое. Ученики познакомились с действующими профильным экспертами и с организацией работы в крупных региональных и федеральных компаниях.

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Участники курса журналистики из Одинцова прошли стажировку и попробовали свои силы в студии телеканала 360°. Начинающие блогеры из Долгопрудного взяли интервью у актера театра и кино Никиты Локшина и у олимпийской чемпионки по легкой атлетике Светланой Кривилевой.

Молодые люди из Клина работали над аудиоверсии словаря-справочника «Клинские незабудки», в книге описаны биографии известных уроженцев города. В ходе создания ученики освоили основные профильные методы: от простых навыков до звукорежиссуры и создания мобильного приложения для слабовидящих.

Также отличились представители Химок и Ленинского округа. С участниками проекта работала команда профессиональных методистов и психологов, некоторые получили приглашение от местной телекомпании. Подростки из Королева, Лобни, Егорьевска и Электростали занимались разработкой программного обеспечения для 3D-моделирования и библиотечных роботов.

Итоговые презентации оценивал экспертный совет, в который вошли специалисты IT-сферы. Все отметили актуальность представленных курсов и потенциал подмосковных библиотек как образовательные, профориентационные и творческие площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил «Изобретариум» в Реутове. Его ученики уже несколько лет делают первые уверенные шаги на пути к большой науке.

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