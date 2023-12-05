Подмосковье 05 декабря 2023, 16:48 Минкультуры Подмосковья поздравило волонтеров с Днем добровольца Министерство культуры и туризма МО

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День добровольца отмечают в России 5 декабря. С этим событием волонтеров поздравило Министерство культуры и туризма Московской области. Подмосковные добровольцы ежегодно принимают активное участие в культурно-массовых мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровней.

К добровольческой деятельности в Московской области привлекли более 12 тысяч человек. Их работа организована по нацпроекту «Культура». С помощью волонтеров в регионе провели свыше 17 тысяч мероприятий.

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Всего на базе учреждений культуры региона открыли шесть центров общественного развития «Добро.Центр». Запланировано создание еще трех.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru уже есть афиша новогодних мероприятий в Подмосковье. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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