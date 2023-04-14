Подмосковье 14 апреля 2023, 18:24 Минкультуры Подмосковья подписало соглашение о сотрудничестве с казачьим обществом Министерство культуры и туризма МО

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Министерство культуры и туризма Московской области и казачье общество подписали соглашение о сотрудничестве. Партнеры будут разрабатывать спецпроекты по самобытной казачьей культуре.

На данный момент в Московской области живут более 20 тысяч потомков казаков. Большая часть из них представляет казачье общество. Казаки реализуют различные культурные проекты в регионе, например, фестиваль «Казаки.ru». Они также активно участвуют в природоохранных мероприятиях и занимаются воспитанием молодежи.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех спектаклях, выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.

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