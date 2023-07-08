Подмосковье 08 июля 2023, 20:59 Минкультуры Подмосковья: подготовка фестиваля «Лето. Музыка. Музей» заняла 1,5 года Владимир Киселёв

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Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов принял участие в церемонии открытия фестиваля «Лето. Музыка. Музей» в музее «Новый Иерусалим» в Истре. На концертной сцене глава ведомства рассказал о выборе проведения площадки мероприятия.

«С Большим театром мы долго обсуждали, где провести фестиваль. Остановились на решении провести его на большой парковке — 1600 мест. Работа по подготовке заняла полтора года. Мы неоднократно встречались, думали, как организовать красивую сцену с декорациями, чтобы было видно монастырь», — отметил Кузнецов.

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Всего на фестиваль «Лето. Музыка. Музей» продали около восьми тысяч билетов, в программе заявлено 5 концертов. Фестиваль продлится до 9 июля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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