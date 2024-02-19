Подмосковье 19 февраля 2024, 13:39 Минкультуры Подмосковья напомнило о старте конкурса «Горжусь российской инженерией» Unsplash

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Всероссийский конкурс видеороликов для студентов и школьников пройдет в рамках международной выставки «Россия». Участникам в возрасте от десяти лет до 21 года надо снять видеоролики о достижениях страны в разных областях: авиации, судостроении, энергетике и покорении космоса.

Конкурсанты могут поделиться историей российского ученого или конструктора, рассказать о сооружении или изобретении, повлиявшем на историю страны. С форматом работы участникам предлагают определиться самостоятельно — это могут быть фильмы, короткометражки или интервью.

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Регистрация продлится на сайте до 20 февраля.

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