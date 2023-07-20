Подмосковье 20 июля 2023, 17:35 Минкультуры назвало лучшие места для занятий вейксерфингом в Подмосковье Unsplash

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Министерство культуры и туризма Подмосковья представило список лучших мест для занятий вейксерфингом. Для всех желающих предусмотрено обучение под руководством тренеров.

В топ мест вошли вейк-парк Wake4You в Лыткарине, вейк-клуб Wave Motion в Мытищах, вейк-клуб We-Wake в Щелкове, вейк-парк «Высокий полет» в Серпухове, экстрим-парк «Фристайл» в Дзержинском, вейк-клуб GO-WAKE в Красногорске и вейк-станция TeoWake в Дмитровском округе.

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Отмечается, что во всех клубах можно арендовать необходимое оборудование и экипировку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер или спланировать маршрут выходного дня.

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