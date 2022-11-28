Подмосковье 28 ноября 2022, 16:55 Минкульт Подмосковья завоевал престижную премию в сфере туризма

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Министерство культуры и туризма Московской области стало лауреатом премии Russian Business Travel & MICE Award. Ведомство одержало победу в номинации «Лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации».

Торжественная церемония награждения лауреатов премии Russian BusinessTravel & MICE Award 2022 прошла 25 ноября в Самаре.

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Соикателями премии Russian Business Travel & MICE Award стали более 350 российских участников индустрии гостеприимства, туристических компаний и ассоциаций из всех регионов России. По результатам открытого онлайн голосования за номинантов проголосовали более 800 тысяч раз.

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Туристическая премия оценивает деятельность участников рынка, помогает компаниям приобретать инструменты для продвижения и коммуникации со всеми всем участниками рынка.

В экспертный совет награды приглашены 100 ведущих профессионалов рынка, административные директора российских и международных компаний, а также корпораций разных сфер бизнеса.

Премия существует 13 лет, за это время она стала ведущим федеральным мероприятием, которое собирает ключевых игроков индустрии.