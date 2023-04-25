Подмосковье 25 апреля 2023, 13:14 Минкульт Подмосковья принял участие во Всероссийском форуме моды и дизайна Фотобанк Росконгресс

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Представители министерства культуры и туризма Московской области посетили Первый Всероссийский форум дизайна и моды, сообщает пресс-служба ведомства. О ходе мероприятия рассказал замглавы Минкультуры Алексей Шимко.

«В рамках программы прошла дискуссионная сессия „Использование русского культурного кода в дизайне и моде“, в ходе которой представители креативных индустрий, бизнеса и органов власти обсудили возможности слияния культурного кода и современности, процессы реконструкции наследия с целью популяризации и сохранения народно-художественных промыслов в культуре и моде современного мира», — отметил заместитель министра культуры и туризма Подмосковья.

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По словам Шимко, участники форума после дискуссий и обсуждений спорных моментов единогласно пришли к выводу, что сотрудничество индустрии моды с народным художественным промыслом (НХП) имеет высокий потенциал.

Мероприятие посетили представители профильных ведомств в области культуры и дизайна, а также специалисты из частных ателье, маркетинговых агентств и образовательных учреждений.

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