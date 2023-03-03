Подмосковье 03 марта 2023, 11:05 Минкультуры Подмосковья: фотографию Петра Чайковского отправят в космос

Читать 360tv в

Космонавт Роскосмоса Андрей Федяев доставит на МКС фотографию Петра Ильича Чайковского — об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья. Снимок для акции передал музей-заповедник гениального композитора в Клину.

В прошлом году друг клинского музея главный дирижер Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимир Федосеев выбрал и подписал фотографию композитора. Это копия снимка, сделанного в 1888 году в фотоателье Бибера в Германии. Карточку передали в Центр подготовки космонавтов Звездного Городка.

Вчера, 2 марта, с площадки космического центра имени Кеннеди в штате Флорида (США) был выполнен пуск ракеты-носителя Falcon-9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon. Он доставит экипаж на Международную космическую станцию. В составе команды космонавт госкорпорации «Роскосмос» Андрей Федяев, который является поклонником творчества Чайковского. Он доставит вверенный ему снимок на МКС.

В прошлом году губернатор Московской области Андрей Воробьев присвоил звание почетного жителя Подмосковья конструктору ракетных систем Александру Леонову. Он проработал в НПО машиностроения почти 50 лет.