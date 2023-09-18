Подмосковье 18 сентября 2023, 13:31 Минивест взял на сопровождение более 200 проектов импортозамещения Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Количество проектов импортозамещения на сопровождении Мининвеста превысило 200 в Подмосковье в сентябре. Их реализация позволит создать около 19 тысяч рабочих мест.

Как рассказала глава ведомства Екатерина Зиновьева, Подмосковье занимает первое место по количеству импортозамещающих проектов.

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«Сегодня на разных стадиях реализации в Московской области находятся 202 проекта в сфере импортозамещения — из них 135 предусматривают строительство новых производств, остальные будут расширены или модернизированы. Суммарный объем инвестиций по проектам составит порядка 163 миллиарда рублей», — сказала она.

Зиновьева добавила, что в этом году в регионе реализуют еще 50 таких проектов, в них инвестируют почти 50 миллиардов рублей. Там смогут получить работу 4,3 тысячи человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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