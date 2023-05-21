Подмосковье 21 мая 2023, 09:00 Министру обороны и почетному гражданину Подмосковья Сергею Шойгу исполнилось 68 лет Фото с сайта Минобороны РФ

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Сегодня министр обороны России и почетный гражданин Московской области Сергей Шойгу празднует день рождения. Ему исполнилось 68 лет.

Шойгу прошел путь от мастера строительного треста до министра обороны России и генерала армии. Он создал отечественную государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, является кандидатом экономических наук. В правительстве страны Шойгу работает более 30 лет.

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Сергей Кужугетович родился в городе Чадан Тувинской АССР, сейчас это Республика Тыва. В 1977 году он окончил Красноярский политехнический институт по специальности инженер-строитель. В том же году начал трудовую деятельность. Тогда он устроился мастером треста «Красноярск промхимстрой» в Красноярске, после чего более 10 лет работал в различных сибирских строительных трестах.

В 1988 году с должности управляющего треста «Абаканвагонстрой» перешел на партийную работу в качестве второго секретаря Абаканского городского комитета КПСС, а через год его назначили инспектором Красноярского краевого комитета КПСС.

С 1990 по 1991 год он работал заместителем председателя Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству, затем — председателем Российского корпуса спасателей, преобразованного в Государственный комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям. С 1991 по 1994 год Шойгу занимал должность председателя Государственного комитета РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

С 1994 по 2012 год Сергей Кужугетович был министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

С 11 мая по 6 ноября 2012 года Сергей Шойгу занимал пост губернатора Подмосковья. С 2012 года по настоящее время Шойгу является министром обороны России.

В 2015 году под руководством Сергея Шойгу в Московской области создали крупнейший и единственный в своем роде военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот». В 2020 году в этом парке в рекордные сроки впервые в новейшей истории построили Главный храм Вооруженных сил России в честь Воскресения Христова. Объект посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Шойгу является Героем России. Его наградили такими высшими орденами, как Святого апостола Андрея Первозванного с мечами, «За заслуги перед Отечеством» I степени (с мечами), II и III степеней, орденом Александра Невского. Он также является заслуженным спасателем РФ.

В 2020 году Сергею Шойгу присвоили звание «Почетный гражданин Московской области».

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