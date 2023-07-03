Подмосковье 03 июля 2023, 14:04 Министр Зиновьева рассказала о доступных бизнесу Подмосковья услугах на инвестиционном портале

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Представители бизнеса в Подмосковье могут получить множество услуг онлайн на инвестиционном портале. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

«Все сервисы для малого бизнеса у нас сейчас сосредоточены на едином портале. Уже сейчас на нем можно получить в электронном виде все виды субсидий. Прием заявок идет с 1 июня», — прокомментировала Зиновьева.

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Например, с помощью электронного калькулятора на инвестиционном портале представители бизнеса могут посмотреть, какие меры поддержки и развития им нужны, а инвестиционная карта позволит получить услуги, связанные с землей.

На данный момент с помощью инвестиционной карты заключили 162 договора на сумму 122 миллиарда рублей. Так, в Московской области создали свыше 15,5 тысячи рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья.

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