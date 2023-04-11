11 апреля 2023, 17:21
Министр ЖКХ Подмосковья рассказал о круглосуточном восстановлении домов в Мариуполе
Строители из Подмосковья восстановили еще один дом в Мариуполе. Работы ведут в круглосуточном режиме без выходных.
Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, дом № 62 по улице Энгельса был разрушен после попадания туда пяти снарядов. Больше всего пострадали квартиры на седьмом и восьмом этажах, а также балконные плиты.
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«Областными специалистами проведены сложные работы по восстановлению конструктивных элементов и теплового контура, установлены новые пластиковые окна, проведен восстановительный ремонт кровли, фасада и межпанельных швов», — рассказал глава министерства Антон Велиховский.
Фасад выполнили в ярких цветах. На объекте трудились 70 человек. Они также проведут благоустройство на территории дома.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.
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