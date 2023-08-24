Подмосковье 24 августа 2023, 13:14 Министр ЖКХ Подмосковья наградил победителей конкурса на лучший подъезд Мин ЖКХ

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Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский и глава Балашихи Сергей Юров наградили жильцов подъезда № 1 в микрорайоне Железнодорожный, Пионерская улица, 9. Их парадную признали лучшей в конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья».

«На протяжении семи лет Министерство ЖКХ Московской области реализует программу губернатора „Мой подъезд“. За эти годы ремонт выполнен в свыше 100 тысяч подъездов, а перемены почувствовали около 2,6 миллиона жителей Подмосковья», — заявил Велиховский.

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По его словам, в этом году в регионе отремонтируют более шести тысяч подъездов, из них около трех тысяч уже привели в порядок.

На подъезд-победитель торжественно установили табличку «Победитель», а члену совета дома Юлии Булычевой вручили благодарственное письмо.

«Сегодня хочется сказать большое спасибо жителям нашего города и жителям первого подъезда за инициативу, управляющей компании — коллектив традиционно лучший в нашем городе», — сообщил Юров.

Конкурс проходил в 2021 и 2022 годах. Местные жители активно в нем участвовали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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