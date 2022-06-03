Министр ЖКХ Подмосковья наградил победителей акции «Сдай старые шины на Мегабак»
Победители общеобластной акции «Сдай старые шины на Мегабак» получили награды от министра ЖКХ Московской области Антон Велиховского. Об этом рассказали представители пресс-службы ведомства.
Также в награждении приняли участие председатель «Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами Московской области» Лилия Белова и представители предприятий-переработчиков вторсырья — «Орис Пром», «Дмитровский РТИ», «ЧРЗ».
Сама акция завершилась 15 мая. В этом году участники собрали 3258 кубических метров покрышек. Это примерно сопоставимо с полным комплектом резины для 6,5 тысячи автомобилей.
«В ходе Акции «Сдай старые шины на Мегабак» собрано свыше 3,2 тысячи кубических метров или порядка 26 тысяч старых зимних автопокрышек, — отметил Велиховский.
В числе победителей и призеров — экоактивисты из городских округов Одинцовский, Шаховская, Волоколамск, Королёв, Коломна, Чехов, Клин, которые также получили сладкие брендированные призы. Всего в рамках акции в этом году разыграли девять сертификатов на покупку новой автомобильной резины. Также победителям вручили два специальных приза за особый вклад в развитие проекта Мегабак.
Сама акция «Сдай старые шины на Мегабак» является ежегодной. Помимо покрышек организаторы принимают старую мебель, бытовую технику, спил деревьев, старые окна и другие виды крупногабаритных отходов, которые можно вторично переработать.