Подмосковье 31 августа 2023, 08:00 Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский принял участие в Московском урбанистическом форуме Мин ЖКХ

Читать 360tv в

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский выступил на пленарной сессии «Отходы мегаполиса. Вызовы и перспективы» Московского урбанистического форума. Он поделился результатами, задачами и планами по реализации реформы по обращению с ТКО, которую ввели в Подмосковье в 2019 году.

Министр начал свой доклад со слов благодарности за приглашение на форум и отметил плодотворное и тесное сотрудничество Москвы и Московской области. Глава регионального МинЖКХ обратил внимание, что ежегодно в Подмосковье образуется порядка 7,5 миллионов тонн отходов, что составляет около 20% от общих показателей по России.

Реклама

«Важно отметить, что за период с 2019 по 2023 год в Московской области всего собрано более 11 миллионов тонн вторичного сырья или в переводе для визуализации — поезд длиною 155 тысяч вагонов, которое напрямую поступает на подмосковные предприятия-переработчики, формирующие цепочку экономики замкнутого цикла в Московской области», — подчеркнул Велиховский.

Сегодня в Подмосковье работает 11 современных комплексов по переработке отходов общей мощностью 7428 тысяч тонн в год. Все полигоны ТКО старого формата полностью закрыты. Всего на территории региона установили более 168 тысяч контейнеров, а собирают и вывозят отходы около 1,6 тысячи мусоровозов.

Для того, чтобы обеспечить качественный процесс сбора и вывоза отходов, специалисты МинЖКХ региона оцифровали все контейнерные площадки и внедрили систему «умного» мониторинга. Программное обеспечение автоматически определяет переполнение баков, навалы и незаконный сброс отходов и отображает это на интерактивной тепловой карте в «красной зоне».

Дополнительно для сбора крупногабаритных отходов с 2019 года в области работают пункты приема вторичного сырья от населения «Мегабак», куда жители могут бесплатно сдать старые шины, электронно-бытовую технику, стекло, алюминий, пластик, бумагу, картон, батарейки, лампы и многое другое. Адреса всех 61 площадок размещены на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая рекультивация — восстановление поврежденных земель и ресурсов — бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится в 2023–2024 годах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».