Подмосковье 10 марта 2023, 13:24 Министр ЖКХ Подмосковья проверил восстановление коммуникаций и домов в ДНР

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Подмосковье помогает восстанавливать коммуникации и дома в ДНР с мая прошлого года. За область закрепили Тельмановский и Новоазовский районы и некоторые территории в Мариуполе. Работы проконтролировал глава МинЖКХ региона Антон Велиховский.

Подмосковье помогло построить водозаборные узлы, каждый из которых сейчас обеспечивает водой свыше 100 жителей в Новоазовском районе. Его производительность составила 25 кубометров в сутки. Капитальный ремонт провели на девяти ВЗУ, которые обслуживают более 12 тысяч человек.

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Антон Велиховский также проверил канализационную станцию биологической отчистки и водопроводную насосную станцию. Работы там начались в прошлом октябре, а завершат их до конца года. Объект будет обеспечивать непрерывный прием и очистку стоков Новоазовска. Кроме того, в Тельмановском районе ввели в работу водовод протяженностью 4,2 километра и очистные сооружения. Они принимают стоки от двух тысяч жителей.

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Также министр осмотрел жилые дома и социальные объекты в Мариуполе. Там строители из Подмосковья восстанавливают школы, детские сады и больницы. В работе задействовали свыше шести тысяч коммунальщиков и специалистов, а также более 110 единиц техники. В городе приведут в порядок 528 объектов.

Работы также ведут в ЛНР — там восстановят 106 построек и систем коммуникаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 20 новых школ и 11 детских садов в регионе к 1 сентября. Среди них уникальный образовательный кластер для будущих инженеров и айтишников в Истре.

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