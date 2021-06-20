Министр здравоохранения Подмосковья поздравил медиков с профессиональным праздником

Зампред правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова поздравила медиков с профессиональным праздником. Ее пожелания опубликованы на сайте правительства Московской области.

«Дорогие коллеги, поздравляю вас с Днем медицинского работника! Благодарю за то, что связали свою жизнь с этой профессией. Врач — это не просто работа, а призвание. Примите самые теплые и искренние пожелания. С праздником!» — заявила Стригункова.

День медицинского работника отмечается в России в третье воскресенье июня. В этот праздник поздравляют врачей, медсестер, фельдшеров, санитаров и других работников медицинской сферы.

Подмосковные медики приняли поздравления в профессиональный праздник. Они рассказали, что для них помощь людям — призвание. В работе они считают самым приятным видеть результат и слышать слова благодарности от пациентов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и главный сердечно-сосудистый хирург России Лео Бокерия поздравили коллектив отделения Одинцовской областной больницы в Перхушкове. У медучреждения два праздника: 130-летие и День медицинского работника.