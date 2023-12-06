06 декабря 2023, 15:16
Министр Владимир Локтев посетил форум «Молодой специалист — строитель будущего»
Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев принял участие в форуме «Молодой специалист – строитель будущего». Мероприятие проводится на территории парка «Патриот».
Уже более двух тысяч студентов и школьников успели принять участие в мероприятии. Гостей форума ждут лекции, сессии и мастер-классы. Кроме того, им рассказали о преимуществах работы в строительной сфере и поделились полезной информацией, которая поможет им построить успешную карьеру.
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Также в рамках форума прошла выставка, где учащиеся смогли продемонстрировать свои навыки и умения. Владимир Локтев осмотрел выставку и поделился информацией о первоочередных задачах, поставленных перед строительным сектором.
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Строительство
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