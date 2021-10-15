Министр транспорта Подмосковья поздравил дорожников с профессиональным праздником

Министр транспорта Московской области Алексей Гержик поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Десяти работникам отрасли вручили областные и ведомственные награды.

«Ваша работа очень ответственная, потому что дороги — это то, что соединяет людей. И несмотря на всю эпидемическую ситуацию, мы продолжаем работать на улучшение дорожной инфраструктуры. У нас есть хорошие результаты как в части организации дорожного движения, так и в ремонте и строительстве дорог. Спасибо вам за ваш труд», — сказал Алексей Гержик.

Десять работников получили областные и ведомственные награды. Почетное звание «Заслуженный работник дорожного хозяйства Московской области» присвоили машинисту укладчика асфальтобетона производственного комплекса «Истринский» Мосавтодора Сергею Малахову и производителю работ производственного комплекса «Наро-Фоминский» Мосавтодора Александру Елькину.

Благодарностью губернатора Московской области отметили коллектив АО «МИСК», члена общественного совета при Минтрансе Подмосковья Андрея Мухортикова и главного инженера НИиПИ градостроительства Алексея Чунькова.