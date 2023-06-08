Подмосковье 08 июня 2023, 14:29 «Движение к лидерству». Министр Ковалева — о ежегодном обращении губернатора Подмосковья Министр Ковалева назвала основной фактор реализации госпрограмм в Подмосковье Пресс-служба Министерства территориальной политики

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Министр территориальной политики Московской области Елена Ковалева отметила важные темы, которые озвучил губернатор Андрей Воробьев на ежегодном обращении 7 июня. Глава региона обратил внимание на работу глав городских округов, которая направлена в пользу жителей.

«Большая честь разделить с нашим губернатором такой важный и волнительный день, и еще значимее для меня быть частью команды, нацеленной на масштабные и позитивные перемены во всех сферах жизни. Важно понимать, что реализация любых госпрограмм невозможна без вовлеченности первичных звеньев местного самоуправления», — рассказала Ковалева.

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Также министр добавила, что развитие Подмосковья напрямую зависит от качества работы руководителей муниципалитетов. Главы округов обязаны принимать во внимание все жалобы и запросы горожан и грамотно реализовывать региональные и национальные проекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей за вклад в развитие региона.

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