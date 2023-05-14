Подмосковье 14 мая 2023, 02:26 Представители подмосковного Минтерполитики присоединились к акции «Лес Победы» Пресс-служба Министерства территориальной политики

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Команда министерства территориальной политики Московской области приняла участие в эколого-патриотической акции «Лес Победы» в селе Ельдигино городского округа Пушкино. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Коллектив министерства вместе с более 5 тысяч участников мероприятия высадили порядка 26 тысяч саженцев сосны обыкновенной. Акция проходит по инициации губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в знак памяти погибших солдат во времена Великой Отечественной войны. Всего на территории региона появилось 27 миллионов новых деревьев.

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«27 миллионов саженцев — по одному на каждого погибшего — сегодня олицетворяют современную идеологию Подмосковья: помнить, чтить, учить младших заветам предков и любви к Родине. Когда история записана в памяти каждого поколения, страна живет правдой», — отметила министр территориальной политики Московской области Елена Ковалева.

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