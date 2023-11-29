29 ноября 2023, 17:30
Министр Светлана Аипова подвела итоги работы умных камер в Подмосковье осенью
Умные камеры ГУСТ помогают следить за порядком и чистотой общественных пространств в Подмосковье. Ежедневно нейросети выявляют и анализируют дефекты, после чего отправляют их на доработку. Только в ноябре камеры зафиксировали свыше 13,5 тысячи недочетов.
«Больше всего нейросеть обращала внимание на грязные опоры освещения — почти 2,5 тысячи замечаний, повреждения асфальтобетонного покрытия — около двух тысяч и несвоевременную уборку тротуаров во дворах — 1,8 тысячи», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
Реклама
Ответственные организации заплатили свыше 17 миллионов рублей штрафа за несоблюдение порядка. Аипова отметила, что за осень нейросети помогли выявить более 30,5 тысячи дефектов в содержании территорий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал позаботиться о комфорте туристов Подмосковья на зимних каникулах. Ожидается, что за сезон парки посетят 19 миллионов человек.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Искусственный интеллект
Реклама
Реклама