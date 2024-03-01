01 марта 2024, 19:07
Министр стройкомплекса Подмосковья Локтев проверил дома для переселенцев из аварийного жилья в Пущине
Выездное совещание под председательством министра строительного комплекса Владимира Локтева состоялось в Подмосковье. В нем приняли участие глава Серпухова Сергей Никитенко и представители подрядной организации, ответственной за строительство социальных объектов в городском округе.
Первым пунктом посещения стали строящиеся дома для переселенцев в Пущине. 193 семьи, состоящие из 483 человек, будут переселены в два многоквартирных жилых дома. В настоящее время эти граждане проживают в аварийных домах. Общая площадь жилья превышает 8,5 тысячи квадратных метров.
Также в ходе выездного совещания проверили реконструкцию дома культуры «Протон» в Протвине. Планируется завершить работы и открыть объект в текущем году.
В обновленном культурно-досуговом центре оборудуют современный киноконцертный зал, а также кружковые и студийные помещения для занятий творчеством.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о новом этапе программы по расселению аварийного жилья в Подмосковье.
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