Подмосковье 12 апреля 2023, 16:32 Министр строительного комплекса проверил будущий лицей для инженеров в Истре фото минстроя мо

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Глава Минстроя Подмосковья Владимир Локтев посетил стройку технолицея имени Долгих в селе Павловская Слобода под Истрой. Открыть учреждение планируют в этом году.

Сейчас подрядчик приступил к устройству фасада и кровли, установке окон и витражей, а также прокладке коммуникаций и отделке помещений. Над этим трудятся 370 человек и 13 машин. Проект планируют сдать до конца августа.

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Технолицей станет третьим образовательным кластером Подмосковья. Он будет состоять из учебного корпуса на 960 мест и детского сада на 320 воспитанников, а также стадиона с трибунами на 500 зрителей.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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