Подмосковье 12 апреля 2023, 13:04 Министр строительного комплекса Подмосковья проверил будущую детскую больницу в Красногорске фото минстроя мо

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Московскую областную детскую больницу в Красногорске планируют сдать в эксплуатацию в декабре 2023 года. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев во время визита на стройку.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы модернизации первичного звена.

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«Здание разделено на четыре корпуса. На трех фактически остался небольшой объем строительно-монтажных работ. На корпусе А со следующей недели рабочие приступают к монтажу слаботочных систем. Одновременно активно продолжаются фасадные и отделочные работы», — пояснил Локтев.

Данная детская больница является уникальным проектом не только для Подмосковья, но и для всей России. Ежегодно она сможет принимать до 15 тысяч детей. Медучреждение рассчитано на 420 коек. В ней будут КДЦ на 300 посещений в смену, 28 профилей медпомощи на всех этапах, 14 отделений и 13 операционных.

Также в проекте больницы предусмотрели вертолетную площадку для экстренных случаев. Общая площадь объекта составит 114,5 тысячи квадратных метров. 10-этажную клинику с двумя подземными этажами оснастят современным диагностическим и лечебным оборудованием.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новая детская больница в Красногорске станет местом для работы лучших врачей.

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