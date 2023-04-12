12 апреля 2023, 13:04
Министр строительного комплекса Подмосковья проверил будущую детскую больницу в Красногорске
Московскую областную детскую больницу в Красногорске планируют сдать в эксплуатацию в декабре 2023 года. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев во время визита на стройку.
Работы ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы модернизации первичного звена.
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«Здание разделено на четыре корпуса. На трех фактически остался небольшой объем строительно-монтажных работ. На корпусе А со следующей недели рабочие приступают к монтажу слаботочных систем. Одновременно активно продолжаются фасадные и отделочные работы», — пояснил Локтев.
Данная детская больница является уникальным проектом не только для Подмосковья, но и для всей России. Ежегодно она сможет принимать до 15 тысяч детей. Медучреждение рассчитано на 420 коек. В ней будут КДЦ на 300 посещений в смену, 28 профилей медпомощи на всех этапах, 14 отделений и 13 операционных.
Также в проекте больницы предусмотрели вертолетную площадку для экстренных случаев. Общая площадь объекта составит 114,5 тысячи квадратных метров. 10-этажную клинику с двумя подземными этажами оснастят современным диагностическим и лечебным оборудованием.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новая детская больница в Красногорске станет местом для работы лучших врачей.
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