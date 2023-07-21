Подмосковье 21 июля 2023, 18:55 Министр Стригункова рассказала о планах развития здравоохранения в Подмосковье

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В Рузе прошел XIV Гражданский форум «Подмосковье. Здоровье». В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль», зампред региональной Общественной палаты Евгений Мартынов, а также главы администраций Рузского, Можайского, Наро-Фоминского городских округов и ЗАТО Молодежный.

На встрече с жителями обсудили проблемы и планы развития здравоохранения, а также подняли вопросы доступности и качества медицинской помощи, кадрового дефицита, строительства новых медучреждений и другое.

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«Мы продолжаем проводить встречи с жителями в разных городских округах. Каждый может задать волнующие его вопросы. Диалог всегда был и остается одним из самых удобных форматов общения, так как некоторые вопросы можно решить оперативно», — подчеркнула Стригункова.

Участники форума смогли задать вопросы и поделиться проблемами, которые занесли в итоговую резолюцию и взяли в работу профильные министерства.

«Решение конкретных проблем жителей в социальной сфере — это основной запрос общества к институту общественных палат по всей стране, поэтому мы будем продолжать такие гражданские форумы в Подмосковье и обязательно делиться опытом с другими регионами», — заключил Мартынов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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