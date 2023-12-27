27 декабря 2023, 16:03
Министр спорта Подмосковья исполнит мечту мальчика из Мариуполя на акции «Елка желаний»
Дмитрий Абаренов присоединился к традиционному проекту «Елка желаний». Он исполнит желание школьника из Мариуполя, о чем рассказали в Минспорте Подмосковья.
Богдан из Мариуполя занимается смешанными единоборствами и футболом. 12-летний спортсмен очень любит футбольный клуб «Зенит» и мечтает побывать на матче с участием команды.
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Глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов пообещал исполнить мечту школьника.
«Привезем Богдана на матч в марте следующего года. Для настоящего болельщика это важное событие в жизни!» — сказал министр.
Всероссийская акция «Елка желаний» уже не первый год исполняет заветные мечты детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Вместе со всей страной участвует и Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев снял с ели три шара, внутри которых — открытки с самыми искренними пожеланиями от юных Саши, Матвея и Димы.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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