Подмосковье 27 декабря 2023, 16:03 Министр спорта Подмосковья исполнит мечту мальчика из Мариуполя на акции «Елка желаний» Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Дмитрий Абаренов присоединился к традиционному проекту «Елка желаний». Он исполнит желание школьника из Мариуполя, о чем рассказали в Минспорте Подмосковья.

Богдан из Мариуполя занимается смешанными единоборствами и футболом. 12-летний спортсмен очень любит футбольный клуб «Зенит» и мечтает побывать на матче с участием команды.

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Глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов пообещал исполнить мечту школьника.

«Привезем Богдана на матч в марте следующего года. Для настоящего болельщика это важное событие в жизни!» — сказал министр.

Всероссийская акция «Елка желаний» уже не первый год исполняет заветные мечты детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Вместе со всей страной участвует и Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев снял с ели три шара, внутри которых — открытки с самыми искренними пожеланиями от юных Саши, Матвея и Димы.

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