Министр спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов примет участие в мероприятии SportForumLive

Глава подмосковного Минспорта Дмитрий Абаренов выступит на спортивном форуме «Мы вместе. Спорт», который пройдет в рамках ежегодного конгрессно-выставочного мероприятия SportForumLive. Форум будет проходить в ЦВК «Экспоцентр» в Москве с 30 по 31 марта.

В ходе мероприятия будет представлен план действий по развитию спортивной отрасли в новой реальности. По итогам форума сформируют предложения по изменению стратегии и госпрограммы развития физкультуры и спорта.

На форуме пройдут дискуссии пройдут по нескольким тематическим направлениям, среди которых — «Стратегия для меняющегося мира: Право на спорт. Угрозы и возможности», «Городская среда. Образ жизни», «Инновационное развитие», «Спортивный туризм» и другие.

Также на площадке форума состоятся презентации ключевых стратегических инициатив в сфере строительства и промышленного производства продукции для занятий физкультурой и спортом. Традиционно в рамках мероприятия пройдет выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы», посвященная последним достижениям отечественной спортиндустрии.

Подать заявку на регистрацию для участия можно на сайте форума.