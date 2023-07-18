Подмосковье 18 июля 2023, 22:29 Министр спорта Подмосковья Абаренов поздравил баскетболистов из Павловского Посада с победой на первенстве России Антон Чернов

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Встреча баскетболистов и тренеров с министром физической культуры и спорта Московской области состоялась в Павловском Посаде. Дмитрий Абаренов еще раз поздравил ребят с феноменальной победой на первенстве России — в финале они буквально вырвали золото у сильнейших соперников из ЦСКА.

«Очень здорово, что вы добились такого успеха. Сейчас вам нужно набираться опыта в родной школе под руководством опытного тренера. Уверен, что среди вас будущие звезды российского баскетбола», — отметил Дмитрий Абаренов на встрече с командой и тренерами.

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Финал национального первенства состоялся в мае в Москве. Игроки из Павлова Посада обыграли команду СШОР ЦСКА со счетом 54:53.

«К финалу первенства России мы шли достаточно долго и эмоции от победы у нас до сих пор не остыли. На протяжении всего решающего матча мы контролировали игру, старались придерживаться плана. Желание выиграть у нас было больше, чем у соперников», — рассказал тренер команды Иван Чирашев.

Защитник и капитан команды Кирилл Вихрев признан лучшим игроком финала и с большим отрывом занял первую строчку в списке лучших снайперов всего турнира.

«Тренеры мне всегда говорили, что я должен быть главным заводилой в команде. К финалу мы очень сильно сблизились с ребятами. Я очень предан своей команде Павловского Посада. Были приглашения в другие города, но я остаюсь», — рассказал министру баскетболист. К слову, парень из спортивной семьи — родители и дедушка Кирилла Вихрева всю жизнь посвятили баскетболу.

Спортивная школа, в которой занимаются ребята, — одно из старейших учебных заведений в Подмосковье и ведет свою деятельность с 1937 года.

«Баскетболом здесь начали заниматься с 50-х годов прошлого века. Тут целая плеяда тренеров, благодаря которым ребята смогли добиться такого результата», — добавил директор спортивной школы Александр Гордиенко.

До конца года спортивные секции откроют почти во всех школах Подмосковья. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.