Министр соцразвития рассказала, кому предоставляют продуктовые наборы в Подмосковье

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«В связи с такой сложной ситуацией губернатор принял решение помочь продуктовыми наборами тем жителям, которые находятся в сложной ситуации. Такие наборы у нас формировались за счет внебюджетных средств. Здесь надо понимать, что население Московской области — порядка 7,5 миллиона человек, и мы не можем такой набор предоставить каждому. Здесь были отобраны категории, которые являются наиболее нуждающимися и которые больше пострадали в этой ситуации», — уточнила Ирина Фаевская.

Продуктовые наборы предоставляют всем малообеспеченным семьям, которые находятся в базе министерства. Эти семьи являются получателями детских пособий, им такие наборы предоставят. Также наборы предоставляют одиноко проживающим пенсионерам старше 60 лет, чей средний душевой доход ниже двух прожиточных минимумов.

Также министр соцразвития напомнила, что в области для пенсионеров установлена региональная доплата до 9908 рублей.