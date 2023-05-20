Подмосковье 20 мая 2023, 17:13 Министр соцразвития Подмосковья Болатаева побывала на новоселье у сироты из Солнечногорска Министерство социального развития Московской области

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Глава министерства социального развития Московской области Людмила Болатаева побывала на новоселье у 18-летней сироты из Солнечногорска Марии, сообщили в пресс-службе ведомства. Девушка приобрела квартиру с помощью жилищного сертификата, который ввели в регионе в этом году.

«Подмосковье — единственный регион, который предоставляет жилищный сертификат детям-сиротам с 18 лет, а не как все регионы после 23 лет. Московская область — регион-лидер по обеспечению сирот жильем», — отметила министр.

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Сейчас Мария готовится к итоговым экзаменам в школе и выбирает институт для поступления. В ходе беседы Болатаева пригласила девушку пройти практику в министерстве.

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