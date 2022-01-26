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    26 января 2022, 11:19

    Министр соцкоммуникаций Подмосковья приготовил пиццу вместе с молодежью в День студента

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Активная молодежь из Подмосковья приготовила пиццу вместе с министром социальных коммуникаций региона Екатериной Швелидзе в День студента. Обсудили и важные вопросы: экзамены, стажировки, трудоустройство.

    Министр соцкоммуникаций Подмосковья приготовил пиццу вместе с молодежью в День студента | Изображение 1

    Екатерина Швелидзе поздравила ребят с праздником. По ее словам, студенчество — время не только покорения вершин, но и радости дружбы.

    Приятно следить за победами и достижениями наших ребят. Молодежь Подмосковья активная, очень заряженная, творческая, современная, и я горжусь ее успехами

    Екатерина Швелидзе.

    Она пожелала студентам дружить, любить, достигать новых высот и не бояться сложностей.

    Министр соцкоммуникаций Подмосковья приготовил пиццу вместе с молодежью в День студента | Изображение 2

    «Для нас очень важно, чтобы Московская область всегда была комфортным местом для молодых ребят, благоприятным для развития и самореализации», — добавила Швелидзе.

    Министр соцкоммуникаций Подмосковья приготовил пиццу вместе с молодежью в День студента | Изображение 3

    Она поговорила с ребятами о вопросах поддержки важных инициатив, развитии культурного наследия городов и других темах. А студенты рассказали, как готовятся к сессиям и сдают экзамены.