Министр соцкоммуникаций Подмосковья приготовил пиццу вместе с молодежью в День студента

Активная молодежь из Подмосковья приготовила пиццу вместе с министром социальных коммуникаций региона Екатериной Швелидзе в День студента. Обсудили и важные вопросы: экзамены, стажировки, трудоустройство.

Екатерина Швелидзе поздравила ребят с праздником. По ее словам, студенчество — время не только покорения вершин, но и радости дружбы.

Приятно следить за победами и достижениями наших ребят. Молодежь Подмосковья активная, очень заряженная, творческая, современная, и я горжусь ее успехами Екатерина Швелидзе.

Она пожелала студентам дружить, любить, достигать новых высот и не бояться сложностей.

«Для нас очень важно, чтобы Московская область всегда была комфортным местом для молодых ребят, благоприятным для развития и самореализации», — добавила Швелидзе.

Она поговорила с ребятами о вопросах поддержки важных инициатив, развитии культурного наследия городов и других темах. А студенты рассказали, как готовятся к сессиям и сдают экзамены.