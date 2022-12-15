Подмосковье 15 декабря 2022, 16:37 «Работают и в мороз, и ночью». Министр социальных коммуникаций Подмосковья — о труде волонтеров Министр Екатерина Швелидзе рассказала о работе волонтеров Подмосковья

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Команда волонтеров в Подмосковье растет каждый год. Они поддерживают пенсионеров, собирают гуманитарную помощь нуждающимся, участвуют в социальных проектах. Министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе рассказала в интервью «360» о важности их работы.

«Это большой труд. Волонтеры работают и в мороз, и ночью, если нужна помощь на складе, например, с гуманитарной помощью. В пандемию мы сортировали и раздавали маски. То есть отучился и побежал раздавать коробки, сдал экзамен и пошел помогать бабушке или еще кому-то», — подчеркнула Швелидзе.

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По ее словам, в Подмосковье много тех, кто, однажды попробовав заняться волонтерством, решил посвятить себя этому и дальше. Так растет большая команда активистов.

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Это правда труд, за который мы всегда благодарим, искренне любим и всегда хотим сказать огромное спасибо за то, что они рядом с нами Екатерина Швелидзе.

Она напомнила, что все желающие присоединиться к активистам могут прийти в волонтерские центры Подмосковья и сообщить о намерении помогать нуждающимся.

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