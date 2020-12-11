Министр социального развития Подмосковья проводит пресс-конференцию. Онлайн-трансляция

Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская проводит пресс-конференцию, посвященную социальной поддержке жителей региона. В ходе общения с журналистами она расскажет о выплатах, положенных в Московской области.

Неделей ранее Фаевская подробно рассказывала о выплатах, которые могут получить люди. В том числе речь шла и о пособиях по безработице. С начала года власти региона выплатили жителям 8,1 миллиарда рублей.

Министр назвала и минимальную сумму пенсии, которую будут получать неработающие жители Московской области в 2021 году. Для ряда пожилых людей предусмотрена социальная надбавка к выплате по старости.