Подмосковье 28 июля 2023, 14:14 Министр Швелидзе провела вебинар о грантовой поддержке для подмосковных компаний Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Вебинар по вопросам составления и подачи заявок на грантовый конкурс для НКО Московской области состоялся 27 июля. Его организовали министерство информационных и социальны коммуникаций региона и Центр инноваций соцсферы.

«17 июля совместно с Фондом президентских грантов мы запустили конкурс для НКО Московской области на развитие гражданского общества в Подмосковье. Финансовая поддержка социально значимых инициатив — одна из наших приоритетных задач», — сообщила министр Екатерина Швелидзе.

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По ее словам, заявку на участие в конкурсе можно подать до 15 августа. До этого времени для НКО проведут еще два таких семинара. Ближайший состоится 3 августа в очном формате.

В вебинаре поучаствовали 47 руководителей компаний. Уже 3 августа они смогут разобрать со специалистами свои заявки очно. Третью встречу посвятят отчетному периоду, срокам предоставления документов и заполненных форм.

На гранты в этом году выделили более 82 миллионов рублей. Подробности о конкурсе можно узнать на сайте мособл.гранты.рф.

Помимо семинаров в регионе проводят образовательные форумы. Один из таких прошел в Одинцове. В сентябре планируется провести еще одно подобное мероприятие.

«Наш третий форум собрал представителей 83 НКО Московской области, а также спикеров различных направлений и уровней. Целью мероприятия является содействие деятельности социально ориентированных НКО», — заявил председатель комиссии по поддержке СО НКО, благотворительных фондов и общественных объединений ОПМО Евгений Арсентьев.

Мероприятие разделили на две сессии по темам: «Подготовка к учреждению и регистрации НКО» и «Грамотное выстраивание деятельности и сотрудничества готовой НКО».

На полях форума подписали семь соглашений о сотрудничестве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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