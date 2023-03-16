Подмосковье 16 марта 2023, 12:27 Министр сельского хозяйства Подмосковья разъяснил новые правила содержания овец и коз Автор: Екатерина Демянчук / Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Новые ветеринарные правила содержания овец и коз заработали в России с марта 2023 года. Теперь к крупным овцеводческим и козоводческим предприятиям предъявляются особые требования. Подробнее о нововведениях рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

«Новые ветеринарные правила устанавливают разные требования к личным подсобным или фермерским хозяйствам и крупным предприятиям. Документ регламентирует нормы содержания мелкого рогатого скота: кормление, выгул, профилактику и диагностику болезней, а также включает новые требования для помещений», — отметил Мурашов.

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Теперь предприятия, где содержится более тысячи голов мелкого рогатого скота, должны разделяться на зоны: производственную, площадки для выгула, ветеринарно-профилактический пункт, а также отдельные зоны для карантинирования, хранения и переработки навоза и утилизации биоотходов.

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Кроме того, установлены нормы поения и кормления в зависимости от состояния и возраста животных. Данные правила будут действовать до марта 2029 года.

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