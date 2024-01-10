Подмосковье 10 января 2024, 11:35 Министр сельского хозяйства Подмосковья рассказал о новых правилах торговли пивом Unsplash

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Новые правила торговли пивом и слабоалкогольной продукцией вступят в силу 15 января. Заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов сообщил, что при продаже напитков на розлив, продавцам необходимо будет передавать данные в систему маркировки «Честный знак».

По словам министра, данные нововведения позволят потребителю удостовериться в легальности приобретаемого товара. Для соблюдения новых требований компаниям необходимо зарегистрироваться в личном кабинете системы маркировки и активировать соответствующую товарную группу.

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После этого следует настроить кассовое и учетное программное обеспечение и подключить 2D-сканер к контрольно-кассовой технике. Индивидуальным предпринимателям необходимо удостовериться, что все точки торговли добавлены в справочники Единой информационной системы с указанием идентификатора ФИАС ID и не имеют блокировки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.

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