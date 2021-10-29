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    29 октября 2021, 19:18

    Министр сельского хозяйства Подмосковья рассказал о развитии птицеводства

    Министр сельского хозяйства Подмосковья: птицеводство — одна из динамично развивающихся отраслей

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Птицеводство — одна из динамично развивающихся сфер в Подмосковье. Это подчеркнул министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский. Показатели растут каждый год.

    Министр сельского хозяйства Подмосковья рассказал о развитии птицеводства | Изображение 1

    За пять лет производство мяса птицы в регионе увеличилось на 19,6%. Это 220 тысяч тонн.

    «Направление бройлерного птицеводства в Подмосковье — это одна из динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства», — сказал министр.

    Динамика остается высокой и сейчас, отметил Воскресенский. На это влияют и реконструкции птицефабрик, а также запуск новых.

    Прогноз производства на этот год составляет около 230 тысяч тонн

    Сергей Воскресенский.
    Министр сельского хозяйства Подмосковья рассказал о развитии птицеводства | Изображение 2

    Министр напомнил, что по производству птицы в прошлом году Московская область заняла четвертое место в ЦФО и 12-е место в России.