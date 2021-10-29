29 октября 2021, 19:18
Министр сельского хозяйства Подмосковья рассказал о развитии птицеводства
Министр сельского хозяйства Подмосковья: птицеводство — одна из динамично развивающихся отраслей
Птицеводство — одна из динамично развивающихся сфер в Подмосковье. Это подчеркнул министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский. Показатели растут каждый год.
За пять лет производство мяса птицы в регионе увеличилось на 19,6%. Это 220 тысяч тонн.
«Направление бройлерного птицеводства в Подмосковье — это одна из динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства», — сказал министр.
Динамика остается высокой и сейчас, отметил Воскресенский. На это влияют и реконструкции птицефабрик, а также запуск новых.
Прогноз производства на этот год составляет около 230 тысяч тонн
Сергей Воскресенский.
Министр напомнил, что по производству птицы в прошлом году Московская область заняла четвертое место в ЦФО и 12-е место в России.