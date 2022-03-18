Министр сельского хозяйства Подмосковья и глава Коломны провели оперативный штаб по посевной с аграриями

Сельхозпроизводители Подмосковья уже несколько месяцев готовятся к посевной-2022. В условиях западных санкций значительно осложнилась жизнь всех предприятий. На очередном оперативном штабе в Коломне министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский обсудил с аграриями текущие проблемы перед весенней посевной.

«Я бы хотел провести эту встречу не для галочки, а обсудить реальные проблемы, которые вас волнуют. Мы в постоянном контакте, но такой масштабный диалог проводим впервые. Мы хотим услышать ваши проблемы, чаяния, хотим понять, куда нам вместе двигаться дальше», — сказал Сергей Воскресенский.

Также на встрече присутствовали представители банков, сотрудники Россельхозцентра и других госорганов.

На встречу было заявлено 20 сельхозпроизводителей из Коломенского округа, Озер и Луховиц, в итоге пришло в два раза больше аграриев.

Среди главных вопросов сельхозпроизводителей — хватит ли на всех запаса селитры, у кого заказывать аналоги импортных запчастей на сельхозтехнику, дефицит специалистов на производствах, увеличение объемов кредитов и снижение надзорной нагрузки.

Министр отметил, что количество селитры было зарезервировано с запасом, поэтому переживания аграриев напрасны.

«Беспокойства по поводу селитры я услышал, лично контролирую этот вопрос, мы формируем график отгрузок, чтобы вы были уверены в поставках законтрактованных объемов на ваши предприятия», — сказал Воскресенский.

Для решения вопроса с запчастями для сельхозтехники аграрии выступили с предложением найти инженеров, которые наладят выпуск тех деталей, которые ломаются чаще всего.

Также Сергей Воскресенский попросил аграриев активно пользоваться действующими в регионе дотациями на сельхозтехнику.

На территории Коломны в 2022 году будет засеяно 39 тыс га (озимые, яровые и кормовые культуры), что на 5,5 тысяч больше, чем в прошлом году.

Коломенский округ входит в десятку лидеров АПК Подмосковья. На территории Коломны в 2022 году будет засеяно 39 тысяч гектаров (озимые, яровые и кормовые культуры), это на 5,5 тысячи больше, чем в 2021 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе нет предпосылок для дефицита продуктов.