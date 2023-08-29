Подмосковье 29 августа 2023, 18:00 Министр сельского хозяйства России открыл финал марафона «Земля спорта» в Подмосковье Дарья Леонова

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Заключительный этап всероссийского марафона «Земля спорта» прошел в Сергиевом Посаде. На мероприятие приехали спортсмены из 39 регионов. Марафон открыл глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев.

«То, что мы сегодня делаем, говорит о том, что мы сегодня вместе. И мы готовы развиваться не только умственно, не только интеллектуально, а мы готовы, в том числе, заниматься и физической культурой. Надеемся, что сегодня всем все понравится. Ну, а дальше мы будем тиражировать это мероприятие на все другие регионы», - сказал министр.

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На церемонии открытия Дмитрий Патрушев передал флаг марафона заместителю председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонову. Он отметил, что своим трудом и образом жизни спортсмены развенчивают многие стереотипы.

«В наше время, к сожалению, еще довлеют стереотипы о том, что, если спортсмен, значит, не интеллектуал, а если ученый, значит, плохо физически развит. Мягко говоря, сегодня это давно не соответствует действительности. И вы своим каждодневным трудом, своим образом жизни развенчиваете эти стереотипы, за что вам большое спасибо. В здоровом теле — здоровый дух», — отметил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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