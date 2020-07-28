Министр сельского хозяйства Московской области наградил работников торговли Балашихи

«Сегодня мы уделили особое внимание производственной части предприятия и увидели, что большой ассортимент продукции — хлеб, колбасные и мясные изделия, деликатесы — производится непосредственно рядом с местом реализации, что сокращает до минимума время поступления продуктов на полки. Мы периодически посещаем разные объекты Московской области, и гипермаркет „Глобус“ — один из наиболее удачных магазинов с точки зрения организации торгового пространства, минимизации площадей и создания комфортных условий для потребителей», — сказал Андрей Разин.

Министр сельского хозяйства региона вручил благодарственные письма за хорошую работу пяти сотрудникам гипермаркета «Глобус».

Он также сообщил, что в 2020 году в целом представители отрасли показали высокий уровень работы. В период пандемии не было перебоев с поставками продуктов и товаров, магазины были обеспечены всем необходимым.

«Работники торговли проявили себя очень организованно, они каждый день выходили на работу и обслуживали покупателей, поэтому они заслуживают отдельных слов благодарности», — сказал министр.

Андрей Разин отметил, что в гипермаркете «Глобус» внедрены самые современные инновационные системы обслуживания покупателей: в частности, покупатели могут осуществлять покупки с использованием переносного аппарата для сканирования штрих-кодов товаров.