Подмосковье 25 августа 2023, 21:58 Министр Подмосковья Аипова рассказала о штрафах за сброс мусора у контейнерных площадок ГУСТ МО

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Сброс крупногабаритного мусора у контейнерных площадок преследуется по статье 8.2. КоАП РФ. Об этом сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

«Большие бункеры объемом восемь кубических метров предназначены для крупногабаритных отходов, а если вы затеяли ремонт — обратитесь в управляющую компанию или в специализированную организацию, деятельность которой подтверждена лицензией, и закажите бункер для строительных отходов», — сообщила министр.

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По ее словам, некоторые виды отходов можно бесплатно сдать в «Мегабак». За сброс мусора у площадки физлицам грозит штраф от двух до трех тысячи рублей, должностным лицам — от 10 до 30 тысяч, предпринимателям — от 30 до 50 тысяч, юрлицам — от 100 до 250 тысяч рублей — для юридических лиц.

За выброс мусора из окна взимается штраф от 70 до 200 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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