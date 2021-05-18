Жителям Подмосковья объяснили преимущества детских мини-садов

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина объяснила преимущества мини-садов над обычными детскими садами. Всего за три-четыре месяца любой район может получить новое дошкольное образовательное учреждение.

Министр рассказала, что строительство обычного детского сада на 250–300 мест с отдельным пищеблоком и территорией занимает около двух лет. К тому же, по ее словам, для него нужно искать земельный участок.

«Наши, как мы их называем в народе, мини-сады — это быстрое решение. Это садик на первом этаже жилого дома или в приспособленном помещении. И его можно сделать за три-четыре месяца», — отметила она.

Мини-сады, по словам Каклюгиной, будут открывать, где нет возможности построить обычный сад.

«У нас большинство примкадных территорий, так исторически сложилось, сильно застроены. Там просто некуда физически воткнуть большой стандартный сад. Там мы открываем мини-садики», — сказала она.

В этом году планируется открыть 35 детских мини-садов на три тысячи мест. Восемь из них изначально не входили в планы московского правительства, но об их организации попросили местные жители. В отличие от больших детских садов, где количество групп может достигать 8–10, в мини-садах может быть всего две группы.

Министр образования отметила, что в детских мини-садах все условия, чтобы ребенок мог оставаться на полный день: игровые комнаты, спальные места, кухня. К каждому учреждению прикреплена медсестра, территорию охраняет представитель ЧОП или дежурный администратор.

«В большинстве мини-садов нет пищеблока, естественно, потому что это маленькое помещение. И туда пища доставляется в специальных термосах из ближайшего образовательного учреждения — школы или сада. Это горячая привозная пища, раскладывается на кухне, которая есть в мини-саду», — добавила министр.

Перед открытием все мини-сады получают разрешение Роспотребнадзора. При нарушении санитарных норм детскому мини-саду, по словам Ирины Каклюгиной, не разрешат открыться.

Оплата мини-садов, по утверждению главы ведомства, около 3–3,5 тысячи рублей, куда входит питание ребенка.