Министр образования Подмосковья примет жителей 9 ноября | 360°

Подмосковье 05 ноября 2022, 18:48 Министр образования Подмосковья примет жителей 9 ноября

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Министр образования Московской области Илья Бронштейн проведет прием жителей Подмосковья 9 ноября. Первая встреча начнется в 10:00.

Записаться на прием к министру образования Подмосковья можно по многоканальному телефону +7 (498) 602-31-13. Запись ведется с первого рабочего дня текущего месяца и проводится в будние дни с 9.00 до 17.00, а накануне выходных и праздничных дней — с 9.00 до 16.00. В первый рабочий день текущего месяца предварительная запись граждан на прием к руководителям ведомств ведется до 20.00.

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Кроме того, в связи с сезоном активного распространения коронавирусной инфекции и гриппа, прием граждан проводится также в доступных аудио- и видеорежимах.

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Адрес приемной правительства Московской области: Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1, бизнес-центр «Кубик», секция В.