Подмосковье 21 апреля 2023, 13:12 Министр образования Подмосковья ответил школьникам в Королеве на вопросы про ЕГЭ Роман Савельев

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Министр образования Московской области Илья Бронштейн встретился с учениками 11-го класса гимназии № 9 в Королеве и выпускниками учебного заведения. Они обсудили сдачу ЕГЭ в рамках акции «100 баллов для победы».

«Наша педагогическая команда — одна из лучших в России. У нас нет никаких сомнений и тревог относительно результатов наших школьников на Едином государственном экзамене», — заявил Бронштейн.

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Один из выпускников гимназии поднял тему устарелости системы образования в вузах. По его словам, программа обучения в современных университетах такая же, какой была полвека назад. Бронштейн заверил, что со временем изменения в образовательные программы внесут.

Также дети интересовались, не отменят ли ЕГЭ в ближайшее время.

«ЕГЭ при всех своих минусах создал равные условия для всех. Сегодня его альтернативы не существует. Мы не можем пока придумать систему, которая бы давала равный доступ к высшему образованию», — пояснил Бронштейн.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся более 170 объектов образования.

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