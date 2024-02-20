Подмосковье 20 февраля 2024, 15:34 Министр образования Подмосковья Илья Бронштейн рассказал студентам о мерах поддержки педагогов Пресс-служба министерства образования Московской области

Читать 360tv в

Встреча студентов с министром образования Подмосковья Ильей Бронштейном прошла в главном корпусе Московского педагогического государственного университета. Будущие педагоги узнали о мерах поддержки в регионе и смогли задать свои вопросы.

Участниками мероприятия стали более 600 человек. Встреча началась с подписания соглашения о сотрудничестве между Министерством образования Московской области и МПГУ. Затем Илья Бронштейн рассказал о строительстве новых школ в регионе, которые ждут молодых специалистов. Учителей активно поддерживают на уровне правительства области.

Реклама

Впервые трудоустроенные молодые учителя получают в Подмосковье доплату в шесть тысяч рублей, а пособие для педагогов составляет 150 тысяч (50 тысяч при трудоустройстве и 100 тысяч по окончании второго года работы).

Пресс-служба министерства образования Московской области Пресс-служба министерства образования Московской области Пресс-служба министерства образования Московской области Пресс-служба министерства образования Московской области Пресс-служба министерства образования Московской области

В Подмосковье есть программа «Социальная ипотека», когда учитель платит только проценты по кредиту за жилье, а остальную стоимость покрывает государство.

Информация вызвала у студентов большой интерес. Будущих учителей особенно заинтересовали оснащение школ и возможности участия в профессиональных конкурсах.

Открытие 39 школ и 34 детских садов запланировали в Подмосковье в 2024 году. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, это требует серьезного подхода к укомплектованию новых учебных заведений и привлечению педагогов в образовательную систему.